A decisão de Margareth Menezes de estar mais presente nos palcos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há um ano no comando da pasta da Cultura, Margareth Menezes, 61 anos, deu uma afastada dos palcos para embalar na rotina da Esplanada, em Brasília. Mais à vontade agora, porém, ela decidiu voltar à cena e apresentou-se ao lado de Daniela Mercury no Festival de Verão de Salvador. Não será a única vez em que trocará o sóbrio tailleur pelas cores vibrantes e os holofotes. “Em 2023, só fiz cinco shows e no verão, zero. Abri mão de minha agenda por causa da política, mas agora resolvi dar um trato na carreira artística, da qual eu vivo”, diz. Neste Carnaval, ela retoma o projeto Trio da Cultura, em que canta com Chico César em homenagem a Gilberto Gil, que, aliás, lhe serve de inspiração. Ministro da Cultura noutros tempos, ele nunca abandonou o percurso musical.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2024, edição nº 2878