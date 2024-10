A decisão de famosos diante do Furacão Milton nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio aos alertas do governo dos Estados Unidos devido a chegada do furacão Milton, diversos brasileiros começaram a questionar se ficam ou voltam para o Brasil. Leo Santana, que viajava para Miami com a filha e a esposa, Lore Improta, decidiu interromper a viagem e retornar com segurança. “Hora de se despedir de Miami. Conseguimos antecipar nosso voo para hoje à noite, então estamos correndo para conseguir voltar para casa. Nossa previsão é chegar amanhã. Esse furacão não vai ser tão forte quanto vai chegar em Orlando, mas é a natureza, né? A gente nunca sabe como as coisas podem mudar, então preferimos nos precaver e voltar logo para casa…”, compartilhou Lore.

Thaeme Mariôto, dupla de Thiago Bertoldo, estava em Orlando, cidade que está na rota do furacão, mas decidiu sair do estado até o alerta passar. “Em meio ao desespero, fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança. Conseguimos pegar um voo e estamos todos bem. Muito obrigada pela preocupação de todos.”, compartilhou. Já Anitta, que tem casa no estado, decidiu ficar. Ela compartilhou uma foto no Instagram brincando com o fato de ter viajado para o país logo quando o furacão vai passar. “Essa sou eu percebendo que eu tenho 4 casas diferentes, mas acabei estando na casa de Miami bem quando o furacão ataca”, escreveu.