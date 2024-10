O que Lore Improta diz sobre críticas à independência financeira

Lore Improta, 31 anos, veio ao Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, para comemorar o Dia Delas, com uma programação composta por apenas atrações femininas. A empresária, que costuma a usar suas redes para falar sobre empoderamento feminino, recentemente foi recebeu críticas por supostamente depender financeiramente do seu marido, Leo Santana. Para acabar com os rumores, Lore veio a público comprovar ser dona da própria renda, mas afirmou ser necessário o movimento. “Eu acho que a gente tem vencido barreiras, é um processo e estamos no caminho. Eu acho importante falar sobre isso porque faz com que as mulheres entendam que o lugar delas é onde elas quiserem estar. Desde muito pequena, adolescência, que eu corro atrás da minha grana e isso me coloca no lugar de que vou trazer esse discurso para que outras mulheres me entendam que não foi fácil. Eu conquistei as coisas que eu tenho hoje com muito suor e buscando os meus sonhos”, comentou.