A curiosidade de princesa Anne ao interagir com robô humanoide
Irmã do rei Charles III viveu encontro inusitado com máquina em Seul
Habituada a apertar mãos aos milhares em compromissos oficiais, a Princesa Anne, 75 anos, irmã do rei Charles III, experimentou um protocolo jamais previsto pela cartilha do Palácio de Buckingham. Em visita à Coreia do Sul ao lado do marido, Timothy Laurence, ela ficou tête-à-tête com um robô humanoide em uma universidade de Seul. A máquina deslizou pelo recinto, acenou para Anne e lhe estendeu o braço. “Como ele entende a intenção humana de se mover em sua direção?”, indagou a integrante da realeza britânica, que posou (um tanto desconcertada) para a fotografia e, assim, reforçou a cooperação científica entre ingleses e coreanos.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005