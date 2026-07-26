A curiosidade de princesa Anne ao interagir com robô humanoide

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A Princesa Anne, irmã do rei Charles III, participou de um encontro incomum com um robô humanoide em uma universidade na Coreia do Sul. A interação, fora dos protocolos reais, marcou a cooperação científica entre os países e gerou um momento curioso, deixando a princesa um tanto desconcertada. Veja os detalhes desse evento futurista.

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Habituada a apertar mãos aos milhares em compromissos oficiais, a Princesa Anne, 75 anos, irmã do rei Charles III, experimentou um protocolo jamais previsto pela cartilha do Palácio de Buckingham. Em visita à Coreia do Sul ao lado do marido, Timothy Laurence, ela ficou tête-à-tête com um robô humanoide em uma universidade de Seul. A máquina deslizou pelo recinto, acenou para Anne e lhe estendeu o braço. “Como ele entende a intenção humana de se mover em sua direção?”, indagou a integrante da realeza britânica, que posou (um tanto desconcertada) para a fotografia e, assim, reforçou a cooperação científica entre ingleses e coreanos.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005