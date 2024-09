A curiosa presença de cirurgiões plásticos no parto de Virginia Fonseca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Virginia Fonseca, 25, influenciadora e apresentadora do SBT, deu à luz José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, 26, neste domingo, 8, em Goiânia. Como nos partos de Maria Alice, de 3, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses, a influenciadora foi submetida, mais uma vez, a uma cesariana. O parto foi realizado pelos ginecologistas e obstetras Fabiana Garcia e Rodrigo Zaiden, mas contou, também, com uma dupla de cirurgiões plásticos: Mariana Genelhu e Thiago Paoliello, que viajaram de São Paulo à capital de Goiás. Nas redes sociais, eles explicaram a presença na cirurgia.

“A gente, junto com a equipe de ginecologia, Dra. Fabiana e Dr. Rodrigo, que realizaram o parto cesárea com excelência, veio para auxiliar a melhorar a cicatriz da cesárea. Fizemos uma sutura mais delicada, com ponto absorvível e usamos cola para conseguir um resultado estético melhor. Sem lipo, sem nada”, esclareceu Thiago. A médica ainda publicou um vídeo explicando que fazer cirurgia plástica logo após o parto não é algo recomendado. “Não existe nenhuma cirurgia plástica que pode ser feita. O momento de um parto é o momento em que a prioridade é o neném, óbvio, e a saúde da mãe, então a saúde dessas duas pessoas precisa estar em foco. Qual poderia ser o papel do cirurgião plástico nesse momento? Nós, como cirurgiões plásticos, conseguimos fechar a cicatriz da cesárea de uma maneira que tenha uma melhor evolução”, disse.