A curiosa performance de Zeca Camargo que chama atenção como DJ

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Zeca Camargo, 61 anos, foi o grande assunto das redes sociais, no último fim de semana, após viralizar um vídeo seu atuando como DJ na festa de encerramento da Semana Criativa de Tiradentes, em Minas Gerais. Nas imagens, o ex-apresentador do Fantástico aparece dançando enquanto toca sua playlist. Uma das músicas que mais repercutiu foi Bratz, da cantora britânica Charli xcx.

Após a repercussão, diversos internautas comentaram a performance de Zeca, com elogios e brincadeiras. “Uma nova meta de vida: ir em uma festa do Zeca Camargo atacando de DJ”, escreveu um internauta no X. “Eu estava, eu fui, e Zeca Camargo entregou tudo na pista”, disse outra. O apresentador chegou a receber um convite: “Você está sendo convidado para performar no meu casamento”, comentou uma internauta.

Depois do evento, Camargo fez uma publicação no Instagram agradecendo a festa. “Um raio de luz me atravessou este fim de semana em Tiradentes – e levou um punhado de gente a fim de ser feliz e dançar para uma outra dimensão. Obrigado Tiradentes”, escreveu na legenda de uma foto durante a apresentação.

