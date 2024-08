A curiosa explicação de Sharon Stone ao surgir com olho roxo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sharon Stone, 66 anos, explicou como ficou com o olho esquerdo roxo durante as férias, após compartilhar uma foto sua com o hematoma no Instagram nesta quarta-feira, 31.

“Sei que vocês estão todos preocupados sobre como fiquei com um olho roxo, então pensei em avisá-los. Já fiquei em tantos hotéis de tantos países que acordei no meio da noite para fazer xixi e não sabia onde estava, e bati meu rosto no mármore (…). Não, ninguém fez nada comigo, e sim, estou bem, me divertindo muito e sendo muito bem recebida em minha viagem em todos os lugares que fui, e estou me divertindo muito (…). Está melhorando, mas realmente é um olho roxo bonito. Vocês deviam ver o que eu fiz com aquele piso de mármore. Muito obrigada por se importar comigo. Eu me importo com você também”, disse ela em vídeo.