A cozinha que conquistou o público do Rock in Rio

O público do Rock in Rio está aproveitando para mostrar o conhecimento na cozinha na Cidade do Rock. Enquanto as atrações se apresentam nos palcos, dezenas de pessoas fazem fila para participar de uma competição dentro do estande da Tostitos. A ideia é “cozinhar” um molho para comer com o biscoito. Após a brincadeira, eles saem com o brinde de uma pochete e alguns petiscos para animar ainda mais a noite. “A gente pensou em um jeito lúdico de trazer para as pessoas essa nova ocasião. O Tostitos tem uma coisa meio mexicana, do guacamole. A ideia da ativação é exercitar essa criatividade para você fazer um molho diferente em casa. Nada muito complexo. A gente lançou faz questão de meses, mas aqui no festival está superando nossas expectativas. A aceitação está sendo super boa. O festival tem muita grandiosidade, circula tanta gente. A ideia foi esse impacto, de muita gente conhecer”, explica Cecília Dias, vp de marketing da PepsiCo.