A confusão com restos mortais de Claudinho, da dupla com Buchecha

A viúva do cantor Claudio Rodrigues de Mattos, o Claudinho da dupla com Buchecha, entrou na Justiça do Rio após descobrir que o cemitério do Carmo, na Zona Portuária do Rio, tirou os restos mortais do corpo do artista do jazigo onde estava sem autorização. Segundo documento da defesa de Vanessa Alves Ferreira, eles foram para um nicho dentro do próprio cemitério, que contém também os nomes de outras sete pessoas. Na petição inicial do processo, Vanessa ainda alega que ela não foi comunicada da exumação do corpo, que ocorreu em 2021. A viúva afirma no documento que só descobriu toda a confusão após um fã, que foi visitar o jazigo de Claudinho, perceber que lá estavam os restos mortais de outra pessoa. Agora, ela pede que a a ordem religiosa, Venerável Arquiepiscopal Ordem Terceira da Nossa Senhora do Monte Carmo, responsável pelo cemitério, pague 1 milhão de reais em danos morais e 127 mil reais em danos materiais, já que ela teria pago o jazigo perpétuo em 2002, ano da morte do cantor. Além disso, Vanessa pede que os restos mortais de Claudinho sejam devolvidos ao jazigo.