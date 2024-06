A conexão de Sabrina Sato com o Japão em quadro da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com estreia prevista para o próximo semestre, Sabrina Sato vai ao Japão, terra dos seus ancestrais, para a segunda temporada do Essa Eu Quero Ver no Fantástico. A apresentadora, após passar pela Itália, procura respostas para a razão de tantas pessoas assistirem a vídeos de comidas de rua no Japão e o que está acontecendo com uma das paisagens mais icônicas do país, além de mostrar os lugares que viralizaram na internet.

“Depois de explorar a Itália e suas histórias e paisagens incríveis, agora é a vez do Japão, o país dos meus avós maternos e que carrega uma cultura milenar. Essa temporada será ainda mais especial, porque vou poder mergulhar de cabeça nas minhas raízes e descobrir de perto as tradições, os costumes e os lugares inusitados que viralizaram nas redes sociais a partir de um recorte diferente do que estamos acostumados a ver na televisão. Embarco na semana que vem e ficaremos um tempo na terra do sol nascente para mostrar justamente o lado do Japão que as pessoas ainda não conhecem! Vocês não podem perder no quadro ‘Essa Eu Quero Ver’, no Fantástico!”, revela a apresentadora.