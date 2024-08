A compra inusitada de Silvio Santos no fim da vida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tiago Abravanel revelou uma curiosidade de Silvio Santos no fim da vida. Segundo o ator, seu avô, que morreu no último sábado, 17, começou a comprar pela internet, surpreendendo o neto pelas suas aquisições.

“Agora, mais pro fim, ele descobriu a internet. Ele estava na internet fazendo compras online… Ele comprava as coisas mais inusitadas. Tipo aquele tabuleiro que tem as letras, e aí você conversa com o copo, meio místico”, contou Tiago, referindo-se ao tabuleiro Ouija.

Criado há mais de 100 anos, o tabuleiro é composto por letras, números e palavras como “sim” e “não”. A ideia é que os participantes do jogo coloquem as mãos no tabuleiro para tentar se comunicar com espíritos, que indicariam as letras para a resposta.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o artista também falou sobre a despedida do avô, em uma cerimônia judaica simples. Segundo Tiago, estiveram presentes parentes, alguns colegas de trabalho e sua camareira.