A cobrança a Anitta por criticar políticos sobre queimadas no país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta, 31 anos, gerou polêmica após publicar um vídeo cobrando a atitude de políticos sobre as queimadas que se espalharam pelo Brasil. Na publicação feita nesta quarta-feira, 28, ela questiona de quem seria a culpa por tudo o que está acontecendo e diz que são “inúmeros” os responsáveis, do cidadão à indústria.

“A gente vota e a gente pode dar voz à natureza cobrando essas pessoas por medidas efetivas. Mostrando ao congresso e ao governo que a gente vai pesquisar em quem votar e não aceita mais ser enganado com truques de marketing ou circo de briga política pra eximir da culpa. Todos temos responsabilidade”, escreveu a cantora na legenda do post do Instagram.

Não demorou muito para os internautas encherem o post do Instagram de comentários. Muitos seguidores a criticaram por não mencionar diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Antes a culpa era do Bolsonaro? Agora a culpa é nossa?”, questionou um seguidor. “Falou, falou e não disse nada! Você e outros (artistas/influencer) fizeram campanha para os que hoje são culpados pelo corte de 50% no combate ao incêndios e na fiscalização do meio ambiente. Você pensou antes de votar? Agora de quem é a culpa? Fala o nome do culpado agora, fica se escondendo em palavras vazias”, escreveu outro.

Por outro lado, Anitta foi defendida pelos fãs. “Você é necessária demais”, comentou um seguidor. “Um bando de desinformados”, criticou outro usuário. “Disse tudo Aninha, você sempre será uma lenda”, elogiou um perfil dedicado à artista.