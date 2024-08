Como será apresentação de Anitta no VMA 2024, em Nova York

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A MTV acaba de anunciar que Anitta, Karol G, LL Cool J e Shawn Mendes farão apresentações musicais, no MTV VMA 2024. Sob o comando de Megan Thee Stallion, a premiação retornará a Nova York, diretamente da UBS Arena, na quarta-feira, 11 de setembro, com exibição ao vivo em mais de 150 países. Além deles, os previamente anunciados: Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro e Sabrina Carpenter também subirão no palco da premiação.

Na apresentação, Anitta irá trazer o funk brasileiro para o famoso palco da MTV pelo terceiro ano consecutivo com um medley de Savage Funk e Alegria, além da estreia mundial de Paradise com participações especiais de Fat Joe, DJ Khaled e Tiago PZK. Sendo a primeira brasileira a vencer no VMA em 2022, a cantora está competindo por sua terceira vitória consecutiva de Melhor Clipe Latino este ano, com duas indicações nessa categoria entre suas três indicações totais.