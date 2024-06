A cifra de diretor da Globo para se mostrar acima do streaming

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amauri Soares, diretor executivo da TV Globo e Estúdios Globo, participou de um painel da emissora carioca durante o evento de criatividade Rio2C, no Rio de Janeiro. Ele dividiu o palco com o apresentador Luciano Huck e Manuel Belmar, o novo nome do Globoplay, diretor de produtos digitais e canais pagos Globo. O trio, que iniciou a apresentação das novidades da empresa, fez questão de salientar os números da tv aberta comparados ao do streaming.

“Uma semana de novela aqui no Brasil tem mais consumos de horas do que as três séries de maior sucesso no mundo do streaming que tem mais assinantes no mundo”, afirmou Amauri, que aproveitou para salientar que a emissora investe 5 bilhões de reais por ano em conteúdo e tecnologia. Uma cifra portentosa, convenhamos.