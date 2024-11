A chegada de nova emissora de TV no país ainda em novembro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O canal CNBC chegará às televisões brasileiras no domingo, 17 de novembro, às 19h. O lançamento da Times Brasil | CNBC, nome oficial no país, aconteceu na última sexta-feira, 1, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, e reuniu mais de mil convidados, entre empresários, imprensa e autoridades, como o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin. A operação no Brasil se soma a uma rede de 25 redações ao redor do mundo. A sede da emissora ficará em um espaço de mais de dois mil metros quadrados na capital paulista e contará com mais de 350 colaboradores. O canal terá sua programação voltada para jornalismo de negócios e contará com nomes conhecidos do público da televisão aberta, como Zeca Camargo, Carol Barcellos e Christiane Pelajo.

“Somos globais, acessíveis e livres. Não estamos ligados em nossa estrutura societária a qualquer grupo financeiro nem a qualquer empresa de lobby político. A independência é a razão da nossa credibilidade”, afirmou o presidente e fundador do canal, Douglas Tavolaro, durante o evento. Até o momento, a CNBC no Brasil já fechou com mais de 20 marcas, sendo oito patrocinadores e 15 apoiadoras.