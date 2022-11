A chacota de Daniela Mercury com bolsonarista preso a caminhão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniela Mercury aproveitou um fato recente dos protestos bolsonaristas em estradas brasileiras para fazer uso em seu trio na Micareta de Salvador, no sábado, 5. A baiana amarrou um boneco com a camisa do Brasil na frente de seu trio elétrico exatamente como a imagem que rodou as redes sociais na última semana – na qual se via uma pessoa apoiadora dos bloqueios nas estradas, com a camisa do Brasil, presa na frente da boleia de um caminhão em alta velocidade. A imagem apelidada de “patriota do caminhão” percorreu o país e virou meme. Agora, Daniela utilizou dessa situação para fazer chacota com os bolsonaristas apoiadores de um golpe.

A cantora brincou dizendo que o “patriota” se agarrou ao trio para curtir o som da Bahia. “O patriota adorou a música nova. Me disseram que ele se agarrou no meu trio. Ele se soltou ao fim do trio, dançou junto com a gente e tá até tomando uma cervejinha com picanha”, provocou. Um dia antes, foi a vez de Claudia Leitte ouvir gritos de Lula lá durante sua apresentação e fazer cara de poucos amigos.