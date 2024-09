A cena de ‘Renascer’ que merece ser lembrada na posteridade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O remake de Renascer deixou a desejar em muitos pontos, como atores veteranos mal aproveitados na narrativa, leia-se Matheus Nachtergaele e Sophie Charlotte; e personagens que cansaram o público, vide Irandhir Santos e Camila Morgado. Porém, a cena que mostra a transição da primeira para a segunda fase pode salvar a memória da novela adaptada por Bruno Luperi, que termina na próxima sexta-feira, 6.

A sequência que registrou a passagem de tempo na trama começa exibindo o ator Caíque Ivo como o personagem João Pedro criança, o jovem Deocleciano (Adanilo) e Jupará (Evaldo Macarrão) pisando no cacau. Ao som da voz emocionante de Milton Nascimento, o jogo de câmeras muda lentamente para os atores Juan Paiva, como o adulto João Pedro, e Jackson Antunes, que interpretou Deocleciano mais velho, que repetiam o ato décadas depois. Jupará, que não fez parte do elenco no segundo momento da novela, sai de cena.

A sequência, que durou pouco mais de dois minutos na televisão, repercutiu como uma “eternidade” nas redes. As imagens em conjunto com a música Clube da Esquina arrancaram inúmeros comentários nas redes sociais e lágrimas de quem estava no sofá, incluindo as de Milton, como mostrou o filho em uma publicação no Instagram. Vale lembrar que a cena foi um pouco diferente da exibida na versão original da novela de Benedito Ruy Barbosa. Em 1993, João Pedro foi o único personagem da sequência embalada por uma música instrumental.