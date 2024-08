O que falta em ‘Renascer’ e sobrou em ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Faltando menos de um mês para chegar ao fim, Renascer já possibilita um balanço do que deu certo e o que deu errado. Mais do que isso, já é possível até fazer uma comparação com outra recente novela do mesmo autor, Benedito Ruy Barbosa, também adaptada pelo neto Bruno Luperi, Pantanal. Apesar de tratar de mundo diferentes – a atual fala do cacau no sul da Bahia, e a anterior mostrava o gado no interior do centro-oeste – é sabido que nesta mesma época, Pantanal estava com a temperatura elevada, com tramas sendo reveladas e boas expectativas de audiência. Já Renascer segue morna, com capítulos arrastados. Xii…