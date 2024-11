A causa que uniu Nikolas Ferreira e Guilherme Boulos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que apoia o projeto de lei que o deputado Guilherme Boulos (PSol-SP) vai apresentar para reduzir os supersalários do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. O parlamentar fez a afirmação em uma publicação no X, mas não deixou de alfinetar o psolista: “Destaco que não só apoio medidas assim, bem como proponho também a extinção do fundão eleitoral, do qual ele utilizou 80 milhões de reais em sua campanha. Espero contar com o apoio de toda a esquerda nisso tudo para que não fique só em falácias”. Ainda no post, Nikolas disse que já foram apresentados projetos semelhantes, mas nunca avançaram no Congresso: “Farei a minha parte para que não resulte em populismo barato sem efetividade – a nova estratégia política progressista”. Segundo Boulos, a redução dos supersalários pode gerar uma redução de cinco bilhões de reais ao ano para o país. “Eu quero pedir a esses deputados que estão tão preocupados com a economia que assinem também e apoiem esse PL”, disse durante o discurso.