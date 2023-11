A campanha da Globo que se confunde com recente ação do governo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao longo desse ano a TV Globo passou a exibir a campanha “Tá na Glô”, como mote para uma gíria mais íntima junto aos telespectadores e de olho numa possibilidade de apelo nas redes sociais. No carnaval, por exemplo, foi “Glô nas ruas”, sobre a folia de rua em várias capitais. Agora é “Finde na Glô”, sobre as atrações do final de semana. O problema que é a sigla “Glô” é muito semelhante com a que vem sendo noticiada nas editorias de política, a GLO, que significa “Garantia da Lei e da Ordem” – principalmente após autorização do governo para o emprego de tropas das Forças Armadas amparado pela Constituição Federal em portos e aeroportos do país. A “ordem” interna, por enquanto, é dar um tempo na “Glô”.