A briga virtual entre o clã Bolsonaro e Anitta

Por Gustavo Silva Atualizado em 30 out 2022, 14h48 - Publicado em 30 out 2022, 14h35

“Se o voto é secreto protegido pela lei, por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre”, questionou Anitta, para os mais de 18 milhões de seguidores em seu Twitter. A fala desconcertada sobre os procedimentos de obtenção de dados nos levantamentos de intenção de voto rapidamente foi apropriada por pessoas que desacreditam o sistema eleitoral. Um destes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou captura de tela em que aponta Anitta como uma pessoa que tenha virado o voto de Lula (PT) para Jair Bolsonaro (PL). “Se a Anitta virou voto, só falta vocês adolescentes (sic)”, incitou.

No primeiro turno, a artista declarou apoio ao candidato do PT e chegou a fazer o ‘L’. Agora, reiterou que jamais votaria no candidato à reeleição e chamou a atitude do político de “triste”, “perigosa” e “sem caráter”. Ela apontou que o clã Bolsonaro age com uma “política por um medo inenarrável e constante de uma opressão sem tamanho”.

Se o voto é secreto protegido pela lei. Por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre. — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

Oi Eduardo. Olha, essa afirmação não é verdadeira. Não votaria no seu pai sob nenhuma condição. Mas tenho sim esse pensamento de que as pesquisas causam medo nas pessoas, infelizmente a política de vocês atua por um medo inenarrável e constante de uma opressão sem tamanho — Anitta (@Anitta) October 30, 2022