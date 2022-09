A briga feia entre Anitta e rapper americano

O rapper internacional Yung Cyph usou o Twitter nesta quinta-feira, 1, para criticar Anitta, ao repostar um vídeo da cantora no VMA – prêmio no qual ela foi consagrada com Melhor Clipe por Envolver. “Essas vadias ficam por aí se arreganhando na internet por poucos dólares, quando podiam faturar o quádruplo disso se fizessem algo que realmente envolvesse talento e inteligência. Mas elas não são muito espertas, desrespeitam qualquer homem que possa ajudá-las e dão moral para qualquer p*”, escreveu Yung Cyph.

Anitta logo respondeu o rapper: “V*dia, vá fazer a p**** do seu dinheiro e cale a boca. Ou você pode ir estudar antes de falar sobre mim, para que você possa aprender alguma merd* de verdade”, rebateu a brasileira.

These bitches b out here bustin it wide open on the internet for lil thousands wen they cud b makin quadruple by doin something that actually involves talent & intelligence but they’re not that smart smh then they disrespect any man who can help them & go dick eat local lames https://t.co/HBAQbMkyP2

— Cypher aka Big Cyph The OG (@YungCyph) September 1, 2022