A briga de Denílson com jogador por causa de comentário na Band

Um dos integrantes da seleção campeã do mundo de 2002, no Japão e na Coreia, Denilson, 46 anos, conta que não foi fácil se moldar à rotina fora de campo, mas vem aprendendo a lidar com as asperezas da função de comentarista e apresentador, tanto na Band como em um podcast que leva seu nome. Embora se esforce para caminhar sobre a delicada linha da crítica isenta sem melindrar ex-colegas de gramado, nem sempre consegue. Um caso que lhe serviu de lição foi quando fez ressalvas à atuação de Adriano Imperador, ainda nos tempos do Flamengo. “Ele ligou me esculachando, falou que ia me pegar na porrada. Foi uma gritaria de duas horas”, lembra Denilson, que acredita ter encontrado o ponto certo. “Agora, falo com mais jeitinho.”

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2024, edição nº 2893