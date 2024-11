A brasileira na comemoração da família Kennedy em ‘Ação de Graças’ dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora brasileira Giulia Be, que agora é parte da família milionária de John F. Kennedy, 35º presidente dos EUA, mostrou um pouco das preparações da festa de “Ação de Graças” no país. Ela é noiva Connor Kennedy, sobrinho segundo de John F., e compartilhou, nesta sexta-feira, 29, a reunião dos parentes, segundo a tradição norte-americana. Ela fez selfies com Connor, além de posar com a irmã do futuro marido, Kyra Kennedy, e com a madrasta dele, a atriz Cheryl Hines. Além disso, Giulia exibiu detalhes da mesa de jantar, onde cada membro da família teve seu lugar marcado, e alguns tipos de torta que comeram na ocasião – como a famosa pumpkin pie (torta de abóbora).