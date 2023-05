A aventura de Marcelo de Carvalho fora da RedeTV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto a RedeTV! não apresenta novidades na programação há um bom tempo, longe dela Marcelo de Carvalho, 61 anos, o sócio-fundador, se arrisca num terreno em que, a qualquer deslize, a receita desanda. O empresário vestiu um avental e tenta a vida como aprendiz de cozinheiro no Mangia Bene, programa no YouTube sem nenhum script, no qual se esmera para preparar pratos os mais simples ao lado da namorada, a consultora de luxo Chris Pitanguy. Não raro, a frigideira sai toda queimada. “Dia desses, ela inventou de fazer espaguete com molho de tomate e colocou o macarrão antes que a água fervesse. Virou uma gororoba”, reconhece ele, que pôs freio na brincadeira: levar o projeto para a TV, nem pensar.

