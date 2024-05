A atriz de ‘Renascer’ mais citada no Google

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriela Medeiros, sucesso como a Buba de Renascer, também brilha nas redes sociais e até no Google. Segundo a ferramenta Google Trends, nos últimos meses, quando se pesquisa a palavra ‘renascer’, o nome da personagem aparece em quinto lugar em pesquisas relacionadas. Antes de interpretar o papel no remake, Gabriela, que é uma mulher trans como na ficção, trabalhava no mercado financeiro. Ela foi descoberta pela atriz Bárbara Paz durante um evento em São Paulo. Antes da novela, Gabriela participar da série Vicky e a Musa, do Globoplay, e fez teatro. No remake ela vive o mesmo papel que fora de Maria Luisa Mendonça em 1993, na versão original de Benedito Ruy Barbosa, a personagem era escrita como uma pessoa intersexo.