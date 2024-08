A atitude de jogador após criticar Simone Biles em reverência a Rebeca

Quando Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no solo, nesta segunda-feira, 5, na Olimpíada de Paris, Simone Biles e Jordan Chiles, da equipe estadunidense, reverenciaram a brasileira no pódio em um gesto icônico. Porém, nem todo mundo aprovou a imagem. O jogador da NFL (liga de futebol americano), Marlon Humphrey, foi a público criticar as atlestas, chamando o gesto de “literalmente nojento”. A publicação do cornerback do Baltimore Ravens gerou uma onda de reações, tanto de brasileiros quanto de norte-americanos, defendendo Biles e Chiles. No Instagram, com pouco mais de 300 mil seguidores, o esportista recebeu comentários em praticamnete todas as publicações mais recentes. “Respeita o Brasil, respeita a Rebeca!”, escreveu um usuário. “Regra importante: o único indivíduo que pode falar mal do Brasil é o brasileiro. Gringo não tem direito de opinar sobre nosso país não, regra número 2, não fale mal da nossa diva Rebeca”, disse outro. “Você tem medalha Marlon? Huuum acho que não!”, comentou um terceiro. Com a repercussão, o jogador publicou: “Acho que não posso nunca ir para o Brasil agora”, seguido de um emoji de riso.