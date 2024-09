A atitude de filhas do vocalista do Foo Fighters após traição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, anunciou nesta terça-feira, 10, o nascimento de uma filha fora do casamento. Numa publicação no Instagram para os mais de 1,4 milhão de seguidores, o cantor escreveu: “Eu recentemente me tornei pai de uma nova bebê, que nasceu fora o casamento. Eu planejo ser um pai amoroso e solidário para ela. Eu amo minha mulher e minhas filhas, e eu estou fazendo tudo que posso para recuperar sua confiança e ganhar seu perdão. Estamos gratos pela sua consideração com todas as crianças envolvidas, à medida que avançamos juntos”. No post, o artista desabilitou os comentários e não revelou o nome da criança ou da mãe dela.

Após a publicação, as filhas mais velhas do artista Violet , que nasceu em 2006, e Harper, nascida em 2009, apagaram as contas pessoais no Instagram e no TikTok. Elas são fruto do casamento de Dave com a ex-modelo e diretora Jordyn Blum, juntos há mais de 20 anos. Os dois têm três filhas: Violet, Harper e Ophelia, de 2014.

A mais velha, Violet, é cantora, já gravou algumas músicas e se apresentou com seu pai várias vezes, inclusive em turnês do Foo Fighters. Os dois dividem os vocais na canção Show me how, lançada pela banda em 2023. Também no meio musical, Harper, toca bateria assim como o pai.