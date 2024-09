A atitude de fã que fez Shakira abandonar show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Shakira, 47 anos, abandonou o palco no meio deu uma apresentação em uma boate de Miami, Estados Unidos, neste fim de semana, após ter suas partes íntimas filmadas por um fã. A cantora estava dançando ao som de uma música sua, rodeada por uma plateia. Visivelmente incomodada, Shakira repreendeu um frequentador do local, pedindo com um gesto com os dedos para que o fã não filmasse por baixo do seu vestido e seguiu sinalizando com os dois dedos que estava de olho no que ele estava fazendo. Apesar de avisado, o fã seguiu filmando, e a artista deixou o palco. Segundo o site TMZ, Shakira teria ficado irritada com a situação, mas logo depois voltou à apresentação.