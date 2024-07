A boa fase de Shakira após passar pelo ‘inferno’ pessoal e profissional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde o fim de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, Shakira passou por um processo de redescoberta. Como capa da revista Rolling Stone EUA, a colombiana explicou que, durante o casamento de 11 anos, se concentrou na criação dos filhos, deixando sua vida pessoal e carreira em segundo plano. “Quando você deixa um relacionamento de muitos anos, há coisas sobre você que parecem ter se perdido ao longo do caminho. Há coisas em você que você muda pela outra pessoa ou desiste. Quando esse relacionamento se desfaz, você sente que ficou sem nada e precisa se curar, buscar a si mesmo e viajar de volta ao centro de si mesmo”. E ela conseguiu se reencontrar: no final de 2023 levou Canção do Ano e Melhor Canção Pop no Grammy Latino, com a faixa que critica o ex Piqué; e em março, lançou o álbum Las Mujeres Ya No Lloran (As Mulheres Não Choram Mais).

No topo novamente, a cantora irá se apresentar na grande final da Copa América 2024, que acontece no domingo, 14, no Hard Rock Stadium, em Miami. Ela foi confirmada pela Conmebol como a primeira atração musical durante o intervalo do jogo. “Shakira é uma estrela sul-americana extraordinária que encantou o mundo inteiro. Suas músicas são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, transformando sua arte em um fenômeno global que ultrapassa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas”, afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. Essa não é a primeira vez que a artista se apresenta em grandes competições. Shakira já cantou em três Copas do Mundo. Além de ser a estrela do show do intervalo do Super Bowl, junto a Jennifer Lopez, em 2020.