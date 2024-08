A atitude de Caetano Veloso contra Nikolas Ferreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado Nikolas Ferreira (PL) foi bloqueado na rede social X pela página de Caetano Veloso neste sábado, 24. “Poxa, que pena… ele não vai conseguir ver mais o vídeo dele cantando Salve a Amazônia aqui no perfil”, escreveu o político. Nikolas tem cobrado os artistas brasileiros para se manifestarem sobre as queimadas na Amazônia Legal. Ele recuperou um vídeo de 2021, quando mais de 30 personalidades se uniram a um projeto do Greenpeace em prol da preservação da floresta. Nos últimos dias, diversos estados do Brasil foram afetados por uma fumaça, que é reflexo das chamas na Amazônia. A região registra o maior número de focos de fogo em 19 anos, e se soma com a seca que castiga mais de mil cidades brasileiras.

Em 2021, porém, o ex-presidente Jair Bolsonaro ironizava e minimizava as queimadas na Amazônia. Nesse período, o desmatamento teve aumento de 22%, a maior taxa nos últimos 15 anos. Já no último ano, entre agosto de 2023 e julho de 2024, houve uma redução de 45% no desmatamento na Amazônia. O número é um recorde em termos de preservação e representa o menor índice de perda do bioma registrado desde o início da série histórica, que começou em 2015. Segundo explica o pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Luiz Aragão, que atua no monitoramento de queimadas, para o G1, apesar da redução, o desmatamento ainda continua. Principalmente as áreas desmatadas anteriormente continuam sendo afetadas pelo fogo.