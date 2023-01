A atitude da mulher de Daniel Alves após sua prisão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Joana Sanz, casada com Daniel Alves desde 2015, apagou fotos recentes ao lado do marido de sua rede social. Nesta quarta-feira, 25, os seguidores da modelo notaram a falta dos registros, que incluíam momentos na Copa do Mundo do Catar. Inicialmente ela demonstrou apoio ao jogador, mas a atitude de ‘cortar relações’ nas redes sociais foi tomada cinco dias depois de o atleta ser preso na Espanha, acusado de estupro e agressão sexual.

Por sua vez, Daniel segue com seu perfil sem mudanças e fotos ao lado da mulher. Na segunda-feira, 23, o lateral brasileiro foi transferido de prisão na cidade, e na terça, 24, contratou um novo advogado. O prazo para tentar recurso, que foi estendido para dar tempo à nova equipe de defesa, é até a próxima terça-feira, 31.