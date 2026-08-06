A alfinetada de Lúcia Veríssimo nos críticos de Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Lúcia Veríssimo, amiga de Xuxa há mais de 40 anos, publicou um vídeo para exaltar a apresentadora e não deixou de alfinetar os críticos. As duas se reencontraram na semana passada, quando a atriz foi prestigiá-la no show O Último Voo da Nave, realizado em São Paulo.

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“No dia 31 de julho, tive o imenso prazer de assistir ao show O Último Voo da Nave. Minha relação de amizade com a Xuxa vem de muitos anos, lá pelos anos 1982, 1983, quando ela ingressou na TV Manchete. Ali nasceu minha admiração profunda por aquela menina com uma luz especial”, contou.

De acordo com Lúcia, a amiga tinha como objetivo, ainda jovem, dar voz para causas relevantes. “Seu foco era usar o seu imenso sucesso em prol do que você sempre acreditou — músicas que traziam desde o abecedário ao meio ambiente, falavam de respeito aos animais, investimento verdadeiro na paz e harmonia, além do comprometimento com as minorias, total falta de preconceito. Dedicou um amor legítimo a todos, sem exceção.”

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Continua após a publicidade Na sequência, a atriz detonou os comentários com críticas negativas ao show. “Acho uma pena muito grande que aqueles que nunca fizeram nada para melhorar o planeta em que vivem, se achem no direito de criticar o que não tem nada a ser criticado. Para mim, isso é pura inveja, despeito, preconceito, ódio do sucesso alheio e incapacidade de fazer melhor”, disparou. https://youtu.be/vJ2uZ6hGhSI?si=R5s3v7tic_mK-uxc Continua após a publicidade