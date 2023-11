A agitada passagem de Viola Davis pela Bahia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em visita de quatro dias a Salvador como convidada do Festival Liberatum, evento que atua como plataforma para defender diversidade e inclusão, a atriz e ganhadora do Oscar Viola Davis, 58, quis conhecer um típico restaurante baiano. Foi levada à Casa de Veraneio, da chef Leila Carreiro, onde provou feijoada de mocotó e tomou duas caipirinhas, de caju com limão e de tamarindo. “Ela foi superdiscreta, pagou a conta e distribuiu selfies. Criou menos confusão do que muita influencer que aparece por aqui”, elogiou Paulinho Martins, sommelier do restaurante. O ator e produtor Julius Tennon, 69, marido de Viola, aproveitou para divulgar a criação da Axé, produtora que terá como primeiro projeto um podcast sobre Zumbi dos Palmares. “Nosso objetivo é nos conectar com o Brasil”, anunciou.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867