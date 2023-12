2023: da rebolada de Bruno Mars à primeira crise de imagem de Taylor Swift

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como foi apontado pela coluna em junho, o país voltou a ser desejado por artistas internacionais, que têm estendido a turnê por cidades brasileiras. Como reflexo disso, shows de excelente qualidade e apresentações memoráveis ocorreram por aqui até quase a virada do ano. Destes, selecionamos os cinco maiores e o pior show de 2023. O primeiro dos favoritos é, sem dúvidas, o sucesso do Coldplay, que realizou 11 shows em três cidades – São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E ainda sobrou tempo para uma visita ao presidente Lula (PT).

No Maracanã, no Rio de Janeiro, duas estrelas também movimentaram o público na reta final do ano: o ex-Beatles Paul McCartney e a baiana Ivete Sangalo. Paul apresentou o show da turnê Got Back, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Uma performance sempre histórica, afinal, não é todo dia que se tem um ex-Beatle entre nós. Já Ivete subiu no palco para comemorar os seus 30 anos de carreira. Se na TV, ela não foi tão bem com seu programa Pipoca, nos palcos continua reinando sem contrapontos.

O maior festival do ano no país, o estreante The Town (que contou com ampla cobertura de VEJA Gente), também trouxe um representante para a lista dos melhores shows. Bruno Mars foi responsável pela maior sedução vinda do palco principal para o público. No seu show em dose dupla, ele apresentou seus hits e ainda fez diversas homenagens para o Brasil, como tocar a sertaneja Evidências. Fechando a lista, Taylor Swift desembarcou pela primeira vez em terras brasileiras com sua turnê mundial. Com três dias de aguardadíssima apresentação da The Eras Tour no Rio de Janeiro e mais três em São Paulo. O setlist foi completamente focado em diferentes sucessos que conquistaram os fãs ao longo dos anos.

Mas o que era para ser histórico, se tornou caótico. Uma jovem morreu devido ao forte calor no estádio; um outro foi esfaqueado na praia de Copacabana antes de ir para o show; e os carros da comitiva da cantora andaram pela cidade sem placa aparente. Tudo errado. Por isso, da mesma maneira que Taylor poderia estar entre os destaques positivos, também figuraria fácil na outra ponta da tabela.

Em 2024, os decibéis continuam altíssimos no país. Na edição comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio, já está confirmada a vinda do Ed Sheeran. E Eric Clapton anunciou cinco shows no país. A expectativa segue em relação à Madonna. A conferir!