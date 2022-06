É uma sátira imagem da torcida do Liverpool atribuída a encontro do PT

O Comprova classificou como sátiras publicações feitas no Facebook e no Twitter que utilizam uma imagem da torcida do time inglês de futebol Liverpool, na França, para dizer que a multidão estava reunida, em Recife, em apoio ao ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Comparação grosseira e publicação em grupos de humor deixam clara a intenção das postagens.

Conteúdo investigado: Postagens no Facebook e no Twitter apresentam uma foto da torcida do time de futebol Liverpool e legendas dão a entender que trata-se de manifestação a favor de Lula, no Brasil. Em algumas publicações foram acrescidas imagens da bandeira do Partido dos Trabalhadores, com acusações a petistas de terem propagado fake news.

Onde foi publicado: Facebook, Twitter e WhatsApp.

Conclusão do Comprova: São sátiras as postagens que tiram de contexto uma foto da torcida do time inglês de futebol Liverpool, em Paris, no último sábado (28), e afirmam tratar-se de manifestação a favor de Lula, em Recife. A afirmação se torna absurda em relação às características da imagem, o que indica conteúdo humorístico. Na ocasião, o Liverpool disputou a decisão da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid.

O Comprova localizou três postagens – as três em grupos de humor – que compartilharam a mesma imagem e texto, e fez contato com os perfis que fizeram a publicação. Um deles respondeu afirmando que se trata de sátira.

Ainda no dia do jogo, a mesma foto foi manipulada com a inserção de bandeiras do PT e postada nas redes sociais com acusações de que membros do partido teriam feito a montagem com a intenção de propagar fake news. A primeira publicação localizada pelo Comprova foi feita também em grupo de humor, de apoio ao presidente Bolsonaro.

No dia seguinte, a imagem foi compartilhada em postagem no Twitter por uma advogada de Goiás, cujas publicações a favor de Bolsonaro são amplamente compartilhadas nas redes sociais. Mais uma vez, acusações de que petistas teriam feito a montagem.

A imagem manipulada, no entanto, não foi localizada em qualquer página ou perfil de apoio ao PT, nem mesmo em postagens em tom de sátira. A usuária, procurada pela reportagem, afirmou ter recebido a imagem via grupos no WhatsApp e no Telegram, mas relatou ter apagado as conversas e garantiu não ter criado a montagem com as bandeiras do PT.

Como as duas imagens da torcida do Liverpool em Paris, com e sem a bandeira do PT, foram postadas inicialmente em páginas de humor, e por ser grosseira a relação entre texto e imagem, o Comprova classificou o conteúdo como sátira.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. O tuíte que aponta o conteúdo como desinformação por parte do PT somou mais de 29 mil interações até o dia 2 de junho.

O que diz o autor da publicação: O Comprova entrou em contato com seis perfis que compartilharam publicações que tiram do contexto uma foto da torcida do time Liverpool. Quatro deles não chegaram a visualizar as mensagens. Entre os que responderam, um afirmou ter feito o post com finalidade humorística. O outro respondeu ter recebido as imagens em grupos de WhatsApp e do Telegram, e então elaborado uma postagem comparando as duas imagens lado a lado, com e sem a inserção de bandeiras do PT.

Como verificamos: Utilizando as ferramentas Google Lens e Google Imagens, o Comprova realizou a busca reversa das imagens e localizou as publicações iniciais em grupos de humor que apontavam se tratar de sátira. Também foi localizada a foto original da torcida do Liverpool, postada em uma reportagem do veículo portugês JN e creditada à conta Uefa Champions League no Twitter, onde ela também foi identificada.

Em seguida, foram consultadas reportagens sobre o jogo ocorrido no final de semana e presença da torcida do Liverpool em Paris, assim como foram realizadas pesquisas sobre encontros recentes do PT no Brasil. Por fim, entramos em contato com os autores das postagens.

Foto tirada de contexto

A partida final da Liga dos Campeões da Europa, no último sábado, 28, entre Real Madrid e Liverpool, no Stade de France, em Paris, gerou postagens na internet relacionadas às eleições presidenciais. Inicialmente, foi utilizada foto publicada na conta do Twitter da UEFA Champions League, às 12h58, que mostra a área dedicada a torcedores do Liverpool na Rua Cours de Vincennes, em Paris, a cerca de 12 km do estádio.

A primeira postagem localizada pelo Comprova usa a imagem com o seguinte texto: “Ainda dizem que Lula está sozinho. Aconteceu hoje, em Recife”. A foto foi postada no sábado, às 14h47, em grupo do Facebook com conteúdo de humor. A característica da página, juntamente com o perfil do autor da postagem, que não costuma se manifestar politicamente e sim postar conteúdo de humor e de futebol, e a total discrepância da comparação, indicam para a intenção de sátira.

Nos comentários, não há internautas que acreditam tratar-se de uma manifestação pró-Lula em Recife. O mesmo se percebe em outras duas postagens que compartilharam a foto e mesmo texto, também no Facebook, às 19h43 e 20h18. Juntas, as três postagens somaram 2.369 curtidas, 555 compartilhamentos e 1.155 comentários até o dia 31.

O Comprova buscou contato com os três perfis. Um deles confirmou que trata-se de uma sátira.

Segundo o perfil, a ideia foi satirizar a esquerda que, conforme afirmou, “muitas das vezes usa esse tipo de manifestações envolvendo torcidas que tenham a mesma semelhança de cores para propagar postagens afirmando que foi um comício petista ou esquerdista”.

Entre as postagens, outras surgiram sugerindo que a esquerda ou o PT usariam as imagens da torcida do Liverpool para dizer que se trata de manifestação política. Os tuítes também foram postados no dia 28, às 12h59, 15h16 e 18h.

No entanto, o Comprova não localizou qualquer postagem que atribuísse de forma não satírica a imagem da torcida do Liverpool a uma manifestação pró-Lula.

Bandeira inserida na foto

Ainda no dia 28, foram feitas as primeiras postagens com a inserção de uma única foto de bandeira do PT várias vezes na mesma foto publicada na conta do Twitter da UEFA Champions League. Elas acusam petistas de terem feito a montagem e de estarem propagando fake news.

A primeira localizada pelo Comprova foi numa página do Facebook de apoio ao presidente Bolsonaro que se autodefine como “sátira/paródia”.

Em resposta às duas postagens com a bandeira inserida, usuários acreditaram na afirmação, o que resultou em ataques ao PT. Outros, no entanto, a questionaram.

O Comprova fez buscas na internet e redes sociais pela foto manipulada, inclusive com o uso de ferramentas de busca reversa de imagens, e não encontrou postagens que afirmam se tratar de manifestação petista, nem mesmo em tom de sátira.

Postagem de advogada viraliza e políticos compartilham

O tuíte que viralizou e foi compartilhado inclusive por políticos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) traz duas imagens: a foto original da torcida do Liverpool e o mesmo arquivo acrescido de imagens da bandeira do Partido dos Trabalhadores.

A primeira foto traz a legenda “original” e a segunda “fake”. A autora da postagem afirma que “petistas editaram a imagem da Torcida do Liverpool em Paris (Final da Liga dos Campeões) e espalharam nas redes, como se fosse imagem de manifestação de apoio a Lula”, concluindo com “O PT é uma Fraude!”

O Comprova a identificou como sendo uma advogada registrada em Goiás e entrou em contato via WhatsApp. A usuária confirmou ter juntado as duas imagens – original e com as bandeiras – após receber a adulterada no domingo (29), via grupos de WhatsApp e Telegram.

A advogada sustenta, ainda, ter realizado uma busca no Twitter e encontrado outras pessoas postando a imagem, inclusive em grupos que ela diz participar e serem de esquerda. De fato, a imagem já circulava no dia anterior, sábado (28). A usuária chegou a enviar ao Comprova links destas postagens. Porém, todas indicam conteúdo satírico. Em uma delas, o próprio autor afirma tratar-se de meme nos comentários.

A usuária negou ter feito a montagem com as bandeiras do PT: “Eu não tenho tempo pra isso. Não sou ‘memeira’, sou advogada, exerço minha profissão e de fato eu faço parte de alguns grupos e eu recebi essa mensagem. (…) Não tenho intenção nenhuma de estar publicando fake news, principalmente porque eu sei das consequências. Eu mais do que ninguém tenho consciência das consequências disso”, declarou.

Por fim, afirmou não ter como encaminhar prints do recebimento da imagem, pois costuma deletar as conversas.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais.

Ainda que a primeira publicação aqui investigada tenha sido utilizada como um meme, os conteúdos analisados indicam uma tentativa de culpabilizar o PT pela criação de notícias falsas e foram lidos desta maneira por vários usuários, que expressaram comentários como “método comuno-stalinista de lidar com a realidade”. “Altera-se a fotografia. Comunismo continua o mesmo, agora usando photoshop” e “verdade, esses petistas tão editando tudo, até as intenções de votos para presidente”.

Esse tipo de publicação pode ser mal interpretada e influenciar o voto do eleitor, o que prejudica o processo democrático.

Outras checagens sobre o tema: Em outras checagens, o Comprova já verificou que vídeos com ataques de Putin a Bolsonaro são humorísticos; que suposta imagem de apoio a Bolsonaro é um meme com ator pornô; e que advogado do PT’ em vídeo do Kwai é personagem de humor.

A investigação deste conteúdo foi feita pelos jornais Correio de Carajás, O Dia e Nexo, e verificada por Poder360, SBT, A Gazeta, Plural, Metrópoles, CNN Brasil e O Estado de S. Paulo.