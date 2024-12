No 8° episódio do ‘Cozinha do Lorençato’, Arnaldo Lorençato recebe Vó Tutu

Prêmio Causal Social de VEJA SÃO PAULO COMER & BEBER em 2023, Maria Paulina Avelino Marques da Silva, a Vó Tutu, distribui uma fornada de mais de 2 000 pãezinhos preparados de segunda a sexta na pequena padaria instalada num salão em cima da casa onde ela mora na Vila Brasilândia, num dos extremos da Zona Norte paulistana. Além da paixão pela cozinha, ela sempre gostou de ajudar as pessoas à sua volta. Nos catorze anos de trabalho no serviço de limpeza da unidade pediátrica do Hospital das Clínicas, costumava ofertar marmitas para mães e pais com filhos doentes e em situação financeira precária.

Desde o início da pandemia, Vó Tutu passou a ajudar quem tinha fome na Vila Brasilândia, um dos bairros mais carentes de São Paulo “Precisava ajudar meus iguais”, costuma dizer. As 100 unidades iniciais viraram hoje até 2 600, entregues de segunda a sexta com chá. Ela é a alegria dos vizinhos necessitados no café da manhã.

A senhora de 73 anos que hoje comanda o Instituto Ações Sociais Vó Tutu se abre para um papo lindo e sincero. Falou da vida dura na infância, da fome que sentia e, do pior, o pai truculento. Também conta que nunca teve vocação para vendas, embora tenha aberto um restaurante pouco antes da pandemia, que acabou fechando por causa dessa crise sanitária que vitimou o mundo. Sem nunca perder fé ou esperança, ela diz também como agarrou a ideia de minorar a fome com um projeto tão bonito. Seu instituto vive basicamente de doações.

A benfeitora social é a oitava convidada do Cozinha do Lorençato, programa de entrevistas e receitas transmitido pelo YouTube de VEJA e na plataforma de streaming VEJA+.