FILÉ À OSWALDO ARANHA

RENDE 1 PORÇÃO

INGREDIENTES

.300 a 350g de filé mignon

.100g de alho cortado em finas lâminas (retire o filete que existe no interior do alho, para o sabor ficar menos ativo)

.Óleo para fritar

.Sal a gosto

ACOMPANHAMENTO

.300g de batatas à portuguesa cortadas em finas rodelas e fritas em bastante óleo previamente aquecido em temperatura alta

.Arroz branco

.Farofa

PREPARO

1.Doure as lâminas de alho em uma frigideira de ferro (preferencialmente fundido), com um pouco de óleo quente.

2.Polvilhe o filé com sal e coloque-o na frigideira, com as lâminas de alho, fritando-o dos dois lados, até atingir o ponto desejado (o ideal é ficar malpassado ou ao ponto)

3.Sirva bem quente, com as batatas, o arroz e a farofa.

.Receita preparada no restaurante Cosmopolita, do Rio de Janeiro, RJ.

