Cuscuz-paulista

CUSCUZ DE CAMARÃO

RENDE 8 PORÇÕES

INGREDIENTES

CUSCUZ

.50g de manteiga extra sem sal

.2 colheres (sopa) de azeite extravirgem de oliva

.2 colheres (sopa) de cebola picada

.2 dentes de alho picados

.1/4 de uma pimenta – dedo-de-moça picada

.1 colher (sopa) de extrato de tomate

.1 colher (café) de urucum

.200ml de caldo de peixe suave

.500ml de farinha de milho em flocos

.1 colher (sopa) de farinha de mandioca fina

.6 camarões–rosa cortados em pedaços médios

. Sal e pimenta-do-reino branca moída na hora a gosto

Continua após a publicidade

FINALIZAÇÃO

.6 camarões-rosa inteiros cozidos no vapor

.50g de ervilhas frescas cozidas no vapor

.3 filés de sardinha portuguesa em lata cortadas ao meio

.2 ovos cozidos cortados ao meio

.100g de palmito pupunha em pedaços , dourados levemente em uma frigideira com duas colheres (sopa) de manteiga

.Manteiga para untar a fôrma

PREPARO

CUSCUZ

1.Em uma panela, aqueça a manteiga com o azeite de oliva, junte a cebola, o alho, a pimenta e refogue.

2.Acrescente o extrato de tomate, o urucum, o caldo de peixe, as farinhas e vá misturando vigorosamente. Quase no final, incorpore a essa massa os camarões em pedaços, mexa delicadamente e reserve.

FINALIZAÇÃO

3. Unte com manteiga uma fôrma (terrine) e coloque cuidadosamente nas paredes e no fundo da fôrma os camarões inteiros, as ervilhas, as sardinhas, os ovos e o palmito.

4.Distribua delicadamente a massa do cuscuz dentro da fôrma e leve-a ao forno médio, preaquecido a 180°C, em banho-maria, por cerca de 20 minutos. Deixe esfriar e desenforme com cuidado.

Receita do chef Maurício Ganzarolli, de São Paulo/SP

Confira a história da receita.