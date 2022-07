Vantagem em SP e MG pode dar primeiro turno a Lula, diz Datafolha

Se mantiver a vantagem atual sobre o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo e Minas Gerais, o ex-presidente Lula da Silva tem chances reais de vencer a eleição já no primeiro turno, em 2 de outubro. As pesquisas das intenções de voto divulgadas nesta semana pelo Datafolha, mostram uma vantagem de quase 20 pontos percentuais de Lula sobre Bolsonaro em São Paulo e Minas Gerais e de 9 pontos percentuais no Rio de Janeiro.

Com todas as pesquisas mostrando Lula vencendo com folga no Nordeste e Bolsonaro com vantagem no Centro-Oeste e força no Sul, São Paulo e Minas podem resolver a questão a favor do ex-presidente. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro têm 40% dos votos e é chamado de o ‘triângulo das Bermudas’ da eleição. Até 2018, o PT sempre vencia no Rio, enquanto o PSDB vencia em São Paulo. A disputa acabava sendo resolvida pelos eleitores de Minas Gerais.

As pesquisas Datafolha foram feitas antes do anúncio do reajuste do Auxílio Brasil, que ainda precisa ser votado na Câmara e só deve chegar ao bolso dos eleitores entre o final de julho e o início de agosto.

Compare os resultados em votos válidos, excluindo os eleitores que se dizem indecisos ou que vão votar nulo e branco:

São Paulo (86% de votos válidos)

Lula 50%

Bolsonaro 31%

Outros 19%

Rio (89% de votos válidos)

Lula 47%

Bolsonaro 38%

Outros 15%

Brasil

Lula 53%

Bolsonaro 32%

Outros 15%

Minas (91% de votos válidos)

Lula 53%

Bolsonaro 31%

Outros 16%

Bolsonaro venceu em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro tem em 2018, mas agora é campeão de rejeição nos três estados. Compare:

São Paulo

Bolsonaro 56%

Lula 43%

Rio de Janeiro

Bolsonaro 52%

Lula 42%

Minas Gerais

Bolsonaro 55%

Lula 36%

Brasil

Bolsonaro 55%

Lula 35%

Sem um candidato forte em Minas, com um palanque desfalcado em São Paulo e perdendo até no seu domicílio eleitoral, Bolsonaro tem 90 dias para mudar toda a campanha.