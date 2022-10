O Brasil que sairá das urnas no domingo, 30, é um país partido ao meio. 37% dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) acham que o voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “inaceitável”. 34% dos eleitores de Lula acham o mesmo de quem bancar a reeleição. Os dados fazem parte de um recorte exclusivo da nova pesquisa Genial/Quaest.



Apenas entre eleitores de Bolsonaro

Votar em Lula é inaceitável – 37%

Votar em Lula é um direito – 61%



Apenas entre eleitores de Lula

Votar em Bolsonaro é inaceitável – 34%

Votar em Bolsonaro é um direito – 62%



Medir a intolerância dentro da sociedade é uma área recente da ciência política. Até o começo do século se falava em polarização partidária para explicar a divisão entre republicanos e democratas nos EUA ou de tucanos e petistas no Brasil. O que se enxerga hoje é um fenômeno distinto, batizado de polarização afetiva. A identificação de cada um com o seu grupo ideológico cresce ao mesmo tempo que a rejeição a quem pensa diferente. O que antes era uma divergência, passa a ser o motivo de rompimento. Vivendo dentro de uma bolha onde todos pensam igual, o eleitor passa a consumir apenas informação que vai de acordo com a sua opinião, numa espiral onde o que é fato e o que fake passam a depender do viés de confirmação.



Uma clássica pergunta sobre a polarização afetiva é a aceitação do outro na família. Perguntados sobre sua reação caso o filho ou a filho se cassasse com um militante do outro grupo, 48% dos eleitores de Lula e 33% dos de Bolsonaro disseram que ficariam “infelizes”. Comparado com maio, quando essa pergunta foi feita pela primeira vez, a porcentagem de pais infelizes lulistas variou 2 pontos percentuais para baixo, enquanto entre os bolsonaristas variou 3 pontos para cima.



Você ficaria infeliz se o seu filho/filha se cassasse com um bolsonarista

Eleitores do Lula 41% (-2pp)

Indiferente 39% (+3 pp)



Você ficaria infeliz se o seu filho/filha se casasse com um lulista

Sim 33% (+4 pp)

Indiferente 48% (- 5pp)



Vivendo em bolhas, o grupo adversário, passa a ser tratado como um inimigo, alguém a quem você não aceita como parte da seu cotidiano. Segundo a Genial/Quaest, 15% dos petistas e 9% dos bolsonaristas romperam relações em função da política.



Você rompeu relações pela política

Eleitores do Lula 15%

Eleitores do Bolsonaro 9%



Ao longo desta campanha, 42% dos eleitores de Lula dizem pioraram suas opiniões sobre os que votam em Bolsonaro, enquanto 35% dos bolsonaristas dizem o mesmo sobre o outro lado. No cotidiano



Apenas eleitores de Lula

Depois dessa eleição, sua opinião sobre quem votou em Lula

Piorou 35%

Ficou igual – 56%



Apenas eleitores de Bolsonaro

Depois dessa eleição, sua opinião sobre quem votou em Bolsonaro

Piorou 42%

Ficou igual – 42%



É cômodo achar que esses sentimentos são parte da emoção das eleições e que depois do dia 30, as coisas vão melhorar. Ledo engano, diz a pesquisa. 38% dos lulistas e 32% dos bolsonaristas acham que as amizades rompidas pela eleição não serão recuperadas:



Acha que não irá reatar amizades depois da eleição

Eleitores do Lula 38%

Eleitores do Bolsonaro 32%