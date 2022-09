O segundo turno vem aí

A resiliência de Ciro Gomes (PDT) e o crescimento de Simone Tebet (MDB) no novo Datafolha apontam que é cada semana mais provável que a eleição não se resolva no primeiro turno. Faltando um mês para a eleição, Lula da Silva (PT) oscilou dois pontos percentuais para baixo e agora tem 45% das intenções de votos e Jair Bolsonaro (PL) mesmo com a distribuição do Auxílio Brasil permaneceu com 32%. No pelotão de baixo, Ciro oscilou positivamente de 7% para 9% e Tebet cresceu de 2% para 5%. Na pesquisa Datafolha de maio, Lula tinha 54% dos votos válidos. Ele caiu para 53% em junho, 51% em agosto e 48% na última pesquisa.

A queda gradual de Lula é resultado da melhora dos indicadores de Bolsonaro, mas o que pode assegurar o segundo turno são os demais candidatos. Ao contrário dos líderes, Ciro e Tebet aproveitaram exposição com as entrevistas no Jornal Nacional, o início da propaganda de rádio e TV e o debate na Band para se tornarem mais conhecidos e se apresentarem como opções para os eleitores que não querem nem Bolsonaro, nem Lula.

O ressurgimento dos nem-nem é uma má notícia para a campanha de Lula e de Bolsonaro, que crescia gradualmente nas pesquisas e estacionou justamente quando precisava ganhar tração. Lula agia como se fosse a única opção antibolsonarista do eleitor, mas a sua atuação frágil no debate contrastada com a postura firme de Tebet ao enfrentar o presidente mostrou que o PT não tem o monopólio da oposição. Já Ciro Gomes conseguiu segurar em torno de si muito do antipetismo que alimenta a campanha Bolsonaro.

Até o início da campanha na TV, os nem-nem, como esses eleitores são conhecidos, estavam pressionados a escolherem um dos dois líderes. Pesquisas qualitativas feitas após o debate na Band, mostram que essa pressão reduziu. Há um contingente de milhares de eleitores que se sentem desconfortáveis com a opção Lula-Bolsonaro, mas só agora acreditam que encontraram uma oportunidade. Alguns entrevistados se disseram aliviados por poder adiar sua decisão para o segundo turno, mesmo sabendo que tudo aponta para uma final Lula e Bolsonaro.

Esse alívio tem caráter regional e de renda. Ele especialmente forte no Estado de São Paulo e na região Sul e cresce quanto maior o salário do eleitor. Uma pesquisa Genial/Quaest de novembro do ano passado mostrou que à época os nem-nem tinha pouco mais de 20% do eleitorado, mas chegavam a 25% em São Paulo. No estado, a senadora Simone Tebet deve ser a maior beneficiária. Em duas semanas de Datafolha ela subiu de 2% para 7% no estado de São Paulo.

Ciro e Tebet ocupam o espaço que foi de Marina Silva em 2010 e 14, a faixa de 20% do eleitorado que no primeiro turno rejeita a polarização entre PT e anti-PT. No último Datafolha, a soma dos nem-nem chegou a 17%.