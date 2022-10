Lula sai na frente, mas cede empate no primeiro debate

O primeiro debate do segundo turno, neste domingo, 17, terminou empatado. O ex-presidente Lula da Silva teve um excelente primeiro bloco no evento da TV Bandeirantes, colocando o presidente Jair Bolsonaro a ter de responder sobre a pandemia por dez minutos, mais tempo que o tema tomou na campanha inteira. Quem parou de assistir o debate aí teria poucas dúvidas de que Lula já estaria eleito. Mas a partir do segundo bloco, e especialmente no terceiro, Lula voltou a se perder no tema corrupção. A incapacidade de dar respostas claras sobre o assunto é tamanha que, pelas regras do debate, Bolsonaro teve cinco minutos para falar sem interrupções. Para a sorte de Lula, o presidente desperdiçou a oportunidade falando de Nicarágua, banheiros unissex e outros temas que não estão entre os 200 primeiros da lista de preocupação do eleitor comum.

O debate convenceu algum indeciso a votar em Lula ou Bolsonaro? Duvido. Apenas serviu para reforçar as mensagens chaves de cada campanha e postar recortes para os vídeos das correntes de zap a partir desta segunda-feira.

Foi o melhor debate do ano e isso por si já diz muito sobre o nível dos anteriores. As regras permitindo que os candidatos tivessem de controlar eles mesmos o tempo deu mais agilidade ao programas, sem as insuportáveis interrupções sobre réplicas e tréplicas. Como espetáculo, as regras foram um avanço.

O debate foi realizado em clima de tensão. Na madrugada de sábado para domingo, Bolsonaro foi ao vivo para Facebook se defender da divulgação do vídeo onde dizia que havia “pintado um clima” com garotas de 14 anos. À tarde, a campanha de Bolsonaro vazou a informação de que o presidente poderia cancelar sua participação em função do vídeo. No debate, Bolsonaro usou uma liminar do ministro Alexandre de Moraes suspendendo a disseminação do vídeo para acusar o PT de usar fake news. Lula não soube reagir. A conhecida rapidez de raciocínio de Lula não se apresentou em nenhum momento.

Lula chegou ao debate entre 4 e 6 pontos percentuais a frente de Bolsonaro e saiu com a mesma vantagem numérica, mas com um dia a menos de campanha. Agora só faltam 14 dias para as eleições.