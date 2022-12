A proposta de Lula a Tebet

O convite do presidente eleito Lula da Silva para a senadora Simone Tebet ser a nova ministra do Planejamento inclui o controle das liberações do orçamento, a coordenação das estatais e o planejamento de investimentos de longo prazo.

O organograma proposto por Lula prevê que o titular do Planejamento participe das decisões da Junta Orçamentária (o colegiado com os ministros da Casa Civil e da Fazenda que decide o projeto de gastos do governo), do Conselho Monetário Nacional (com o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central) e do Conselho da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, o órgão coordenado pela Casa Civil de projetos com a iniciativa privada.

O organograma do Ministério apresentado a Tebet é este:

Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO

a. Secretaria-Executiva

b. Secretaria de Planejamento

c. Secretaria de Investimento Estratégico e Coordenação das Estatais

d. Secretaria de Orçamento Federal

e. Secretaria de Financiamento Externo e Integração Regional

f. Secretaria de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento

Entidades vinculadas

g. IBGE

h. IPEA

Conselhos

i. Junta Orçamentária

j. Conselho Monetário Nacional

k. Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos