Vídeo: derivado de ‘The Boys’ com Marco Pigossi terá alma de ‘Malhação’

O spin-off de The Boys que contará com Marco Pigossi no elenco divulgou um vídeo oficial nesta sexta-feira, 15, revelando que a série nova se chamará Gen V, referência à geração Z e ao composto V, a substância que dá superpoderes aos personagens do universo da produção do Amazon Prime Video. Anteriormente, a trama tinha o título provisório de The Boys Presents: Vasity. Nas imagens, alguns dos atores se apresentam e explicam brevemente sobre o enredo da trama universitária.

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y — THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022

Entre os atores que aparecem na gravação estão: Jaz Sinclair (Cidades de Papel), Patrick Schwarzenegger (Sol da Meia-Noite), Lizzie Broadway (Henry Danger), Chance Perdomo (O Mundo Sombrio de Sabrina), London Thor (Shameless), Asa Germann, Maddie Phillips (Caçadoras de Recompensas) e Derek Luh (Shining Vale). Além de Marco Pigossi, o elenco também conta com Sean Patrick Thomas (No Balanço do Amor) e Shelley Conn (Bridgerton). O ator brasileiro será o Edison Cardosa, segundo o IMDb (International Movie Database).

Em Gen V, um grupo de jovens super-heróis está na faculdade, onde testarão seus limites físicos, sexuais e morais enquanto competem pelos melhores trabalhos nas melhores cidades. O projeto é descrito pelos produtores como “parte série colegial, parte Jogos Vorazes“. “Tem tudo que The Boys tem, a intensidade, o humor”, disse Germann. “Vai ser uma montanha-russa, cheia de sangue, tripas e tudo mais”, completou Lizzie. “Tem amor e relacionamentos lindos. E muita ação e super-heróis”, adianta Jaz. “Com muitos hormônios, drama e mistério”, avisou Maddie.

A produção ainda não tem previsão de estreia. The Boys está em sua terceira temporada, disponível no Prime Video, e já foi renovada para um quarto ano. Spin-off animado da série, The Boys Presents: Diabolical também está no catálogo