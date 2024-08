Tony Ramos revela suspeita que pode ter causado sangramento intracraniano

Tony Ramos renasceu em 2024. Em maio, enquanto se preparava para ir ao set do filme A Lista, com Lilia Cabral, o ator foi encontrado desacordado pela esposa, Lidiane Barbosa. No hospital, em um espaço de 48 horas, passou por duas cirurgias no cérebro para conter um hematoma subdural. Agora, recuperado, o ator celebra 60 anos de carreira e 76 anos de vida, completos no domingo, dia 25, com uma peça em cartaz, O que Só Sabemos Juntos, ao lado de Denise Fraga; além do filme com Lilia, que estreia ainda esse ano, e novas conversas com a Globo para projetos futuros.

O veterano relembrou todo o drama de saúde e celebrou o marco na carreira na manhã desta terça-feira, 27, no programa global Mais Você. “Deus permitiu que eu tivesse isso”, disse ele no programa. “Tem quem não acredita [em Deus], e eu respeito, mas como acredito muito, sei que foi uma permissão divina eu ter passado por tudo isso, ter tido esse atendimento, essa rapidez, e ser capaz de terminar o filme, agora fazendo teatro. Ainda tenho coisas novas na Globo que não posso falar”, comemorou o ator de agenda cheia.

Diagnóstico

A causa do sangramento no cérebro permanecia um mistério, já que ele pode ser causado até por uma pancada leve na cabeça — situação que Tony não se recordava ter experimentado na época. No Mais Você, Tony apontou o diagnóstico feito mais tarde. “Descobriram no meu corpo o vírus Epstein-Barr, que é comum em muita gente. É o vírus que causa catapora, mononucleose”, disse o ator. A suspeita, então, é que Tony pode ter passado por uma queda na imunidade, que abriu caminho para o vírus, resultando no sangramento. Sobre os cuidados de agora em diante, o ator brincou: “só não posso beber muito para não cair duro, bêbado”. Depois afirmou que segue a vida normal.