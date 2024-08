Tiago Abravanel sobre ser neto de Silvio Santos: ‘Muitas vezes sofri’

Doze dias depois da morte de Silvio Santos, aos 93 anos, Tiago Abravanel, neto do apresentador, publicou nas redes sociais uma homenagem tocante em que relembra a grandiosidade do apresentador e a sua experiência sendo neto de uma figura de tamanha magnitude. “Muitas vezes sofri por achar que não poderia tê-lo como avô. Por não ter ele presente como eu idealizava. Por achar que eu não era merecedor desse lugar”, escreveu o ator, dizendo que, apesar de todo mundo conhecer Silvio, “é preciso tê-lo como avô para saber como é ser neto dele”.

Tiago continuou o relato dizendo que, graças à terapeuta e também a ele mesmo, entende que os questionamentos não eram sobre Silvio. “É sobre mim e sobre como devo lidar com as minhas crenças”, escreveu o filho de Cíntia, primogênita do comunicador. “O que ele pode me dar era muito maior do que eu poderia imaginar e que através da pessoa que eu mais amo na minha vida, que é minha mãe, das minhas irmãs e de milhares de pessoas que eu nem conheço, mas que recebo do fundo do meu coração: amor”, continuou ele, dizendo, em seguida, que tem fé, e que sabe que ele e o avô estão “mais próximo do que nunca”.

O neto de Silvio ainda usou a famosa frase “Só acredito vendo”, que era constantemente repetida pelo comunicador e foi eternizada em diversas imitações. “Pensando em tudo o que vimos e vivemos com ele através das telas de TVs de nossas casas, conseguimos acreditar no ícone Silvio Santos”, disse ele, elencando, em seguida, que Silvio sabia “falar com o povo”, levava “alegria com seu carisma indiscutível”, divertia “da criança ao mais velhinho com suas brincadeiras, entre outros.

Tiago revelou ainda o que, para ele, foi a maior prova do tamanho do avô para o Brasil. “A maior prova do quanto esse cara foi e sempre será gigante, foi a imensa quantidade de afeto que recebi e venho recebendo nesses dias após a sua partida”, disse ele, completando que não teria como contabilizar o quanto já recebeu em sua vida por conta do avô.

