‘The Umbrella Academy’: criador da série é acusado de comportamento tóxico

Steve Blackman, criador da série da Netflix The Umbrella Academy, foi acusado de promover um ambiente de trabalho hostil por ex-funcionários da produção. Ao todo, doze roteiristas e membros da equipe de filmagem alegam que o showrunner tem um “longo histórico de comportamento tóxico, intimidador, manipulador e retaliatório”, além de fazer comentários “sexistas, homofóbicos e transfóbicos” no set. A notícia chega poucas semanas antes do lançamento da quarta e última temporada da série, prevista para estrear em 8 de agosto.

Ainda segundo a denúncia, que foi apresentada ao RH da produção em janeiro de 2023, Blackman demitiu duas roteiristas — que dividiam um único salário, como parte do acordo de contratação — depois que uma das mulheres deu à luz. O showrunner supostamente alegou que não sabia da gravidez da funcionária, apesar de tê-la entrevistado presencialmente para a vaga quando ela já estava no terceiro trimestre da gestação. A equipe também acusa Blackman de colocar funcionários uns contra os outros, criando um ambiente de medo e desconfiança, e de receber crédito pelo trabalho de outras pessoas. A queixa coincide com uma decisão recente do sindicato dos roteiristas de Hollywood, que impediu um dos episódios da próxima temporada da série de ser creditado apenas a Blackman. As informações são da Rolling Stone.

O criador da série negou as acusações por meio de um representante. “Ao longo de seis anos e quatro temporadas supervisionando milhares de equipes, atores e escritores, Steve Blackman transformou The Umbrella Academy em uma série amada, com fãs devotos, histórias fascinantes e uma equipe dedicada tornando tudo isso possível”, escreveu, em nota. “Essas acusações feitas por um punhado de funcionários insatisfeitos são completamente falsas, ultrajantes e de forma alguma refletem o ambiente de trabalho colaborativo, respeitoso e bem-sucedido que o Sr. Blackman cultivou.” A Netflix ainda não comentou o caso.

Do que fala The Umbrella Academy?

Inspirada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá, a série acompanha a dinâmica disfuncional dos irmãos Hargreeves, jovens com superpoderes adotados por um bilionário excêntrico para formar uma liga de heróis. Anos depois, com a misteriosa morte do pai, o grupo se reúne para investigar o acontecimento. Todos os conflitos e traumas da infância reaparecem, enquanto eles lidam com a ameaça iminente de um apocalipse global. As três primeiras temporadas da trama estão disponíveis na Netflix.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial