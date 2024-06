TAG Livros arrecada obras para restauração de bibliotecas destruídas no RS

O clube de leitura TAG Livros realizará uma campanha de arrecadação de obras literárias para restauração das bibliotecas destruídas nas enchentes no Rio Grande do Sul no mês passado. A ação Juntos pela leitura no RS acontecerá durante a Feira do Livro do Pacaembu, realizada em São Paulo entre os dias 29 de junho e 7 de julho.

Apesar da lista oficial de bibliotecas atingidas não ter sido liberada, pois os dados ainda estão sendo contabilizados, há estimativa de que mais de 100.000 livros foram perdidos nas chuvas que assolaram quase 95% dos municípios do estado. Com isso, a TAG pede para que seus assinantes e outros leitores doem livros novos ou usados em bom estado, com preferência para os gêneros de ficção, clássicos, contemporâneos e de assuntos gerais, com destaque especial para as de literatura infantil e infanto-juvenil.

No momento, a campanha se concentra em reunir as doações no Instituto Cervantes, em Porto Alegre. Depois, as obras serão encaminhadas para a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, o Sedac, que fará a triagem para distribuição das doações entre as bibliotecas públicas.

A TAG Livros, que completa 10 anos no mercado neste ano, também é gaúcha e teve um escritório destruído pelas enchentes na capital, perdendo livros, equipamentos eletrônicos e artigos únicos, como edições raras e livros autografados. Apesar do prejuízo calculado em 200.000 reais, a empresa direcionou os esforços para a reconstrução do estado como o resto do país. “Depois da fase de ajuda emergencial às vítimas das enchentes, começamos a discutir como poderíamos agregar nossa expertise para ajudar. Quando vimos que dezenas de bibliotecas foram devastadas, prejudicando milhares de leitores durante muito tempo, nos colocamos à disposição da Secretaria da Cultura para arrecadar o máximo de livros que conseguíssemos”, explicou a VEJA Gustavo Lembert, co-fundador e CEO da TAG.

Os pontos de doação de livros estarão sinalizados dentro da Feira do Livro do Pacaembu, cuja entrada é gratuita. O evento acontecerá na praça Charles Miller, zona oeste de São Paulo, a partir deste sábado até dia 7 de julho — funcionando também durante os dias úteis. No ano passado, a feira recebeu mais de 35.000, segundo a organização. Neste ano, o público poderá visitar as tendas e bancadas de 150 expositores, entre editoras e livrarias, como Boitempo, Companhia das Letras, Dois Pontos (braço da TAG Livros e apoiadora do evento), Fósforo, Grupo Editorial Record, Harper Collins, Intrínseca, Rocco, entre outras.

