Série com Bruna Marquezine faz valer o selo para maiores de 18 anos

Lançada na sexta-feira, 22, a série Amor da Minha Vida se tornou a maior estreia de uma nova produção nacional neste ano no Disney+. Contudo, porém e todavia, a produção em nada se parece com algo que levaria o selo do canal infantojuvenil – desde a fusão com o Star+, a plataforma se tornou casa de conteúdos variados, com jogos esportivos e séries para maiores de 18 anos, caso de Amor da Minha Vida.

Estrelada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, que interpretam Bia e Victor, a trama acompanha o dia a dia de um grupo de amigos jovens no Rio de Janeiro, tentando se estabelecer na vida adulta enquanto são movidos por uma alta dose de apetite sexual. Apesar da narração constante e um tanto desnecessária dos dois protagonistas, o roteiro tem tiradas sagazes e um humor que reforça a classificação indicativa. Claro, não são as falas que fazem a trama levar o selo de conteúdo adulto.

Os espectadores de Amor da Minha Vida podem esperar cenas tórridas de sexo em cada um dos dez episódios. Bruna, em seu papel mais soltinho, se joga nos braços de diferentes personagens, entre eles os que são interpretados pelos atores Danilo Mesquita, David Reis e João Guilherme – namorado da atriz na vida real. No terceiro episódio, ela protagoniza momentos quentes com Fernanda Paes Leme. Na cena lésbica, aliás, Bruna solta uma das frases mais engraçadas, quando tenta fazer com a língua o alfabeto nas partes íntimas da crush – quando a letra de forma não parece dar resultado, ela muda para a cursiva.

Sergio Malheiros também não deixa por menos. Seu personagem, Victor, começa casado e certinho até se tornar um eterno descamisado – e ninguém está reclamando. Em determinado ponto, o rapaz acaba envolvido com uma sedutora camgirl – profissão de garotas que vendem conteúdo adulto em ligações via vídeo. Não demora para que ele evolua e experimente novidades, como o sadomasoquismo. Haja amor para tantas vidas.